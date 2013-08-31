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كليات جامعة الملك سعود بالمزاحمية تنهي استعدادها للدراسة

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كليات جامعة الملك سعود بالمزاحمية تنهي استعدادها للدراسة كليات جامعة الملك سعود بالمزاحمية تنهي استعدادها للدراسة

 أحمد الحذيفي (الرياض)

أنهت كليات جامعة الملك سعود الجامعية فرع المزاحمية استعداداتها لاستقبال طلابها المستجدين الأحد المقبل، حيث تبدأ الدراسة في مجمع الكليات بالمزاحمية بسنة تحضيرية تمهد للدراسة الجامعية للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات نوعية ذات ارتباط وثيق بسوق العمل في المملكة هي الهندسة وعلوم الحاسب والمعلومات وإدارة الأعمال. ولتنظيم عملية استقبال الطلاب وإرشادهم وتقديم الدعم اللازم لهم وخاصة في الأيام الأولى لبدء الدراسة فقد شكلت عدة لجان من قبل الجهة المشرفة على الفرع من عدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين.وقد أوضح المشرف العام على الكليات الجامعية فرع المزاحمية الدكتور فهد بن عبدالله التركي بأنه نتيجة للإمكانات التي وفرتها الجامعة والتوجيه والدعم غير المحدود الذي تتلقاه الكليات الجامعية فرع المزاحمية من معالي مدير الجامعة فإن الاستعدادات تجري على قدم وساق لاستقبال أبنائنا الطلاب في الكليات الجامعية فرع المزاحمية التي تبدأ الدفعة الأولى من الطلاب الدراسة بها هذا العام.وقال التركي إن البرنامج المعد للاستقبال يشمل التعريف بالكليات والتوجيه والإرشاد وتوزيع بعض الكتيبات الإرشادية وغيرها.وأشار التركي إلى أن عملية التواصل مع الطلاب كانت قد بدأت بالفعل بعد قبول الطلاب مباشرة من خلال الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي المعروفة وذلك لتزويدهم ببعض التوجيهات والمعلومات وللرد على استفساراتهم.

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