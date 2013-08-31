محافظ عنيزة يؤكد دعم جمعية «كبدك»

سليمان النهابي (عنيزة)
أشاد محافظ محافظة عنيزة فهد بن حمد السليم بالدور الذي تقوم به الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد «كبدك» في مساعدة مرضى الكبد صحياً واجتماعياً ودعمهم وتسهيل سبل علاجهم في المستشفيات المتخصصة، لافتاً الانتباه إلى أن الجمعية تعد الأولى من نوعها في المملكة وتنفذ برامج توعوية لجميع أفراد المجتمع لتنمية الوعي الصحي والتثقيفي عن أمراض الكبد والوقاية منها.وأكد المحافظ دعم برامج الجمعية من خلال رجال الأعمال والميسورين من أهالي عنيزة، الذين لا يألون جهداً في دعم العمل الخيري في أي جزء في هذا الوطن الغالي، مشيراً إلى أن الجمعية لها أهمية كبيرة في المجتمع وتحظى بدعم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد.جاء ذلك خلال لقاء محافظ محافظة عنيزة فهد بن حمد السليم أمس لعضو اللجنة العلمية بالجمعية الدكتور عبدالله الموسى وعضو مجلس الإدارة رئيس لجنة تنمية الموارد صالح بن محمد الخويلد والمدير التنفيذي للجمعية الدكتور خالد الخطاف، حيث استعرض اللقاء الأدوار التي تقوم بها الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد في مساعدة مرضى الكبد صحياً واجتماعياً ونفسياً ومادياً وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وتنمية الوعي المجتمعي عن أمراض الكبد والوقاية منها، وتنفيذ ودعم البحوث العلمية والدراسات الميدانية المتعلقة بأمراض الكبد والحد منها وعلاجها.