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الآلاف يتظاهرون بالعراق احتجاجا على الضربة العسكرية المحتملة ضد سوريا

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الآلاف يتظاهرون بالعراق احتجاجا على الضربة العسكرية المحتملة ضد سوريا الآلاف يتظاهرون بالعراق احتجاجا على الضربة العسكرية المحتملة ضد سوريا

تظاهر أمس الجمعة الآلاف من أتباع التيار الصدرى فى محافظة النجف العراقية احتجاجا على الضربة العسكرية المحتملة ضد سوريا، حاملين شعارات رافضة للسياسات الأمريكية.

وقال مصدر مطلع، إن آلافا من أتباع التيار الصدري تظاهروا بعد صلاة الجمعة أمس في مسجد الكوفة تلبية لدعوة من خطيب المسجد، مشيرا إلى أن المتظاهرين حملوا لافتات تندد بالعدوان السافر المحتم لرأس الشر أمريكا ضد سوريا، كما رفعوا لافتات تندد بالسياسة الأمريكية في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل أعلن مؤخرا استعداد بلاده لشن ضربة عسكرية على سوريا إذا قرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما ذلك على خلفية استخدام النظام السوري الكيماوى.

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