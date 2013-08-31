أمريكا ترسل السفينة "سان انطونيو" للإنزال البر مائي لشرق البحر المتوسط عبر قناة السويس

كتب : رويترز منذ 3 دقائق

صرح مسؤولون دفاعيون أمريكيون في ساعة متأخرة من، مساء أمس، بأن سفينة حربية أمريكية سادسة تعمل الآن في شرق البحر المتوسط قرب خمس مدمرات أمريكية مزودة بصواريخ كروز، ويمكن أن توجه قريبا، ضد سوريا في إطار ضربة محدودة ودقيقة.

وشدد المسئولون على أن سفينة الإنزال البرمائي "سان انطونيو" التي يوجد على متنها عدة مئات من أفراد مشاة البحرية، موجودة في المنطقة لسبب مختلف، وأنه لا توجد خطط لانزال مشاة البحرية برا في اطار العمل العسكري المتوقع ضد سوريا.

وقال أحد المسؤولين إن دخول "سان انطونيو" البحر المتوسط كان مقررا منذ فترة طويلة، ولكن مسؤولين رأوا أن من الحكمة إبقاء السفينة في شرق البحر المتوسط قرب المدمرات في ضوء الوضع الراهن، مضيفا "تم الإبقاء عليها هناك كاجراء وقائي".

وأضاف المسؤولون الدفاعيون أن السفينة عبرت قناة السويس، يوم الخميس من البحر الأحمر وتلقت أوامر جديدة، أمس الجمعة، بالبقاء في شرق البحر المتوسط قرب المدمرات.