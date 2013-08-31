«علمي جدة» يستقبل العام الدراسي الجديد بمرافق حديثة

عمر مجلي (جدة)

يستقبل المعهد العلمي في جدة التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اعتبارا من غد الطلاب على مختلف السنوات الدراسية إلى جانب الطلاب المستجدين للعام الدراسي الجديد للمرحلتين المتوسطة والثانوية.وكان المعهد قد شهد استكمال كافة أعمال الترميم حيث تم تجهيز عدد من المرافق الجديدة والصالات الرياضية إلى جانب عدد من الفصول الدراسية والمعامل التقنية وقاعات التدريب الجديدة التي ظهرت على مستوى عال والتي توفر للطلاب البيئة المناسبة للتعليم. من جهة أخرى اكد لـ«عكاظ» مدير المعهد العلمي بجدة فواز بن سليمان العدواني العنزي، استكمال كافة المرافق الجديدة في المعهد لأجل تسخير كافة متطلبات الطلاب وتطوير المكان الذي يساهم في بناء الإنسان انطلاقا من رؤية صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة الذي نقدم له جزيل الشكر والامتنان على زيارة سموه للمعهد منذ عامين بعد حيث تجول سموه على مرافق المعهد وافتتح المعرض الذي تعرف سموه من خلاله على الآلية التي يقوم عليها المعهد وحضر سموه الحفل المصاحب للزيارة. واشار العنزي إلى اهتمام مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل ومتابعة الدكتور إبراهيم بن محمد الميمن وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية على توفير كل ما تحتاج إليه المعاهد العلمية في جميع أنحاء المملكة.و بين العنزي أن إجمالي عدد طلاب المعهد العلمي بجدة يتجاوز الـ550 طالبا مع استقبال عدد من الطلاب المستجدين في المرحلة المتوسطة.وأبان العنزي أن شؤون المعاهد العلمية تقدم للطلاب السعوديين وغير السعوديين مكافأة مالية شهرية خلال فترة الدراسة بالمعهد تبلغ 315 ريالا للمرحلة المتوسطة و375 ريالا للمرحلة الثانوية وعددا من الجوائز التشجيعية للمتفوقين دراسيا ورحلات ونشاطات متنوعة لهم، مبينا ان أبواب التقديم في المعهد ما زالت متاحة للجميع وان المعهد سوف يعتمد لهذا العام جميع وسائل التعليم الحديثة التي سوف يمارس بها الطالب دراسته وفق التكنولوجيا الجديدة كما قدم مدير المعهد بالغ الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على ما يقدمون لخدمة العلم والتعليم ولصاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل امير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الامير مشعل بن ماجد محافظ جدة على المتابعة المستمرة.