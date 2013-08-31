خطة مروريـة متكاملة مع بداية العام الدراسي الجديد

إيقاف تحرك الشاحنات على الخطوط السريعة لفترتين .. مدير المرور لـ «عكاظ»:
أحمد السلمي (جدة)
أعلنت إدارة مرور محافظة جدة عن خطة مرورية مع بدء العام الدراسي الجديد، لاستقبال الطلاب والطالبات قبل الوصول لمدارسهم.ووصف لـ «عكاظ» مدير مرور محافظة جدة العميد وصل الله الحربي، الخطة المرورية بأنها متكاملة، مبينا أنه تـم توزيـع دوريات المرور على جميـع المحاور الرئيسية والميادين والتقاطعات وشبكة الطرق بالمحافظة لتغطيتها بعدد كافٍ من الضباط والأفراد، كما أن هناك دوريات ثابتة أمام المدارس والمجمعات التعليمية والكليات والجامعات لتسهيل حركة السير وفك الاختناقات المرورية وقد راعت الخطة المرورية، ما يصاحب انطلاق العام الدراسي من شراء المستلزمات والمتطلبات المدرسية، حيث تم التركيز منذ وقت مبكر على المكتبات والمراكز التجارية والتي تشهد كثافة حركة للمتسوقين خلال هذه الفترة وتم تغطيتها بعدد كافٍ من دوريات المرور لتسهيل حركة السير في هذه المواقع.وقال العميد وصل الله: إنه نظرا لعدم توفر مواقف كافية لاستيعاب أحجام حركة المرور حول كثير من المدارس ووجود بعضها على شوارع رئيسية، فنأمل من الإخوة أولياء الأمور والسائقين عدم الوقوف العشوائي وعرقلة حركة السير.واستطرد العميد وصل الله يقول: إنه ونظرا لوجود الكثير من مشاريع البنية التحتية على شبكة الطرق في المحافظة والتي تترك أثرا سلبيا على حركة السير في الوقت الراهن، فنأمل من الجميـع الخروج مبكرا والتحلي بالصبر واختيار طرق بديلة أقل كثافة في أحجام الحركة المرورية كطريق الملك عبدالعزيز وطريق الأمير ماجد بن عبدالعزيز وكذلك طريق الملك فهد وشارع المكرونة بالإضافة لشارع فلسطين وطريق الملك عبدالله وتلافي مناطق الاختناقات المرورية كطريق المدينة وشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز وشارع الأمير سلطان. وشدد مدير المرور، على عدم تحرك الشاحنات بكافة أنواعها داخل المدينة مطلقا وكذلك على الخطوط السريعة وكبري الخير في أوقات الذروة مبينا أنها تبدأ من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 9 صباحا ومن الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا ومن الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3 فجرا ، مشيرا إلى أن من يخالف ذلك سيطبق بحقه النظام. وكشف العميد وصل الله، بأنه سيتم تحديث توقيت الإشارات الضوئية خاصة على الشوارع الرئيسية ذات الكثافة العالية بما يتناسب مع أحجام الحركة المرورية، داعيا الجميـع وخاصة الطلاب إلى التقيد بالأنظمة المرورية، وأن يكون الالتزام مستمدا من قناعات إيمانية ومجتمعية وليست مظاهر عابرة يفرضها النظام والتعاون مع رجال المرور عند الذهاب للمدارس والعودة لمنازلهم.. وطالب العميد وصل الله، بضرورة التوجيه الأسري لافتا إلى أن له الدور الكبير في الجانب التوعوي في القضاء على السلوكيات الخاطئة من خلال توجيه أبنائهم وعدم ترك المجال لهم لممارسة كل ما يخالف أنظمة وقواعد المرور.