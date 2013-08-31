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التعليم يحذر من غياب الأيام الأولى ويهدد بدرجات السلوك

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التعليم يحذر من غياب الأيام الأولى ويهدد بدرجات السلوك التعليم يحذر من غياب الأيام الأولى ويهدد بدرجات السلوك

 محمد سعيد الزهراني (الطائف)

حذرت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة الطائف من غياب الطلاب والطالبات في أول أيام العام الدراسي الجديد 1434 / 1435 هـ، والذي ينطلق غدا الأحد. وشدد مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة الدكتور محمد الشمراني على البداية الجادة للعام الدراسي، منذ أول حصة دراسية، مشيرا الى جاهزية كافة المباني المدرسية والمقررات في جميع مدارس المحافظة، كون المعلمين والمشرفين قد بدأوا دوامهم منذ الأسبوع الماضي استعدادا لبداية جادة للطلاب والطالبات. وأكدت إدارة التربية والتعليم على انها ستطبق اللائحة السلوكية بحق الطلاب والطالبات المتغيبين في أول أيام العام الدراسي بخصم درجات السلوك منهم حرصا على البداية الجادة منذ أول يوم في العام الدراسي. في المقابل يبدأ أكثر من 800 مشرف ومشرفة تربوية غدا الأحد جولات ميدانية على جميع مدارس المحافظة منذ الطابور الصباحي للوقوف على بداية العام الدراسي، وضمان البداية الجادة في كافة مدارس المحافظة.

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