الشرطة تحقق في دورية مرور صدمت دراجة نارية

ماجد النفيعي (الطائف)

فتحت شرطة الطائف تحقيقا في قضية صدم دورية مرور دراجة نارية في العزيزية، والتي تعرض على إثرها قائد الدراجة لإصابة متوسطة في قدمه، ما أدى إلى تنويمه في مستشفى الملك فيصل.وأوضح لـ«عكاظ» مدير مرور محافظة الطائف العميد حسن زويد القثامي، بأن رجل الأمن من أحد أقسام المرور بالمحافظة وليس من دوريات المرور الميدانية، وقد تم تكليفه بمهمة لإنهاء موضوع شخص مصاب في أحد المستشفيات بالمحافظة، مشيرا إلى أنه وأثناء انتقاله بالدورية واجه أكثر من دراجة نارية على الطريق، حيث حدث بينه وبينهم احتكاك، ما أدى لارتطام الدورية بإحدى الدراجات النارية جهة دوار العزيزية. وقال العميد القثامي، إن قائد الدراجة تعرض لإصابة متوسطة في قدمه وتم إسعافه، فيما باشر أحد الضباط الحادث حيث تم إبلاغ مدير الحوادث بإنهاء الجانب المروري وإحالة الفرد إلى القسم، وذلك بسبب أن هناك ادعاء من قبل الطرف الآخر، مشيرا إلى أنه تم إشعار الإدارة العامة للمرور بالأمر، وعلى ضوء ما يردنا من القسم سيتم اتخاذ اللازم إذا ثبت أن هناك تجاوزا للنظام سواء من قبل رجل الأمن أو من الطرف الآخر، مؤكدا أن الموضوع ما يزال في طور التحقيق.وبدوره، أوضح لـ«عكاظ» الناطق الإعلامي لشرطة محافظة الطائف المقدم تركي الشهري، بأنه تم ضبط إفادة أطراف القضية، وان العمل جار على إحالة الأوراق لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق.