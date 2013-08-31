أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
"الطب الوقائي": لا وجود لأمراض وبائية أو فيروسات غامضة في مصر -
حريق هائل يلتهم 11 محلاً بمول تجاري في أسيوط (صور) -
جنايات كفر الشيخ تحيل قاتلي سائق "توك توك" إلى المفتي -
فيديو| الصحة: هذه حقيقة «الفيروس الغامض» -
أماني الخياط تكشف تشكيل مجلس قيادة العالم: «السيسي أحد أعضائه» -
النائب محمد فؤاد يقدم طلب إحاطة حول عقود إيجار الأوقاف -
حقيقة استقالة وزير التعليم بعد 45 يومًا من توليه المنصب -
غدًا.. «صحة البرلمان» تواصل جولتها بمستشفيات أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الشرطة تحقق في دورية مرور صدمت دراجة نارية

Google+ Print
الشرطة تحقق في دورية مرور صدمت دراجة نارية الشرطة تحقق في دورية مرور صدمت دراجة نارية

 ماجد النفيعي (الطائف)

فتحت شرطة الطائف تحقيقا في قضية صدم دورية مرور دراجة نارية في العزيزية، والتي تعرض على إثرها قائد الدراجة لإصابة متوسطة في قدمه، ما أدى إلى تنويمه في مستشفى الملك فيصل.وأوضح لـ«عكاظ» مدير مرور محافظة الطائف العميد حسن زويد القثامي، بأن رجل الأمن من أحد أقسام المرور بالمحافظة وليس من دوريات المرور الميدانية، وقد تم تكليفه بمهمة لإنهاء موضوع شخص مصاب في أحد المستشفيات بالمحافظة، مشيرا إلى أنه وأثناء انتقاله بالدورية واجه أكثر من دراجة نارية على الطريق، حيث حدث بينه وبينهم احتكاك، ما أدى لارتطام الدورية بإحدى الدراجات النارية جهة دوار العزيزية. وقال العميد القثامي، إن قائد الدراجة تعرض لإصابة متوسطة في قدمه وتم إسعافه، فيما باشر أحد الضباط الحادث حيث تم إبلاغ مدير الحوادث بإنهاء الجانب المروري وإحالة الفرد إلى القسم، وذلك بسبب أن هناك ادعاء من قبل الطرف الآخر، مشيرا إلى أنه تم إشعار الإدارة العامة للمرور بالأمر، وعلى ضوء ما يردنا من القسم سيتم اتخاذ اللازم إذا ثبت أن هناك تجاوزا للنظام سواء من قبل رجل الأمن أو من الطرف الآخر، مؤكدا أن الموضوع ما يزال في طور التحقيق.وبدوره، أوضح لـ«عكاظ» الناطق الإعلامي لشرطة محافظة الطائف المقدم تركي الشهري، بأنه تم ضبط إفادة أطراف القضية، وان العمل جار على إحالة الأوراق لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية