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«ميسان» تستعد للاحتفال باليوم الوطني

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«ميسان» تستعد للاحتفال باليوم الوطني «ميسان» تستعد للاحتفال باليوم الوطني

 ردة الحارثي (ميسان)

يتابع محافظ ميسان تركي بن حميد الاستعدادات لتنفيذ فعاليات اليوم الوطني الذي يحتفل به منتصف الشهر القادم.وأكد ابن حميد، تضافر الجهود الحكومية في محافظة ميسان لتنفيذ فعاليات للمواطنين والشباب في اليوم الوطني والتي ستشهدها المحافظة حيث تساهم في استقطاب الشباب وأهالي المحافظة..وقال المحافظ: إن الاستعدادات التي تجري على قدم وساق تهدف للظهور بالشكل الجيد، حيث تحتفل محافظة ميسان بهذه المناسبة للمرة الاولى بعد تحويلها لمحافظة خلال الشهور الماضية والتي كان قد دشنها صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة خلال الجولة التي قام بها على محافظة الطائف والمحافظات التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة «الطائف، ميسان، تربة، الخرمة، رنية، المويه».

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