«مياه الوشحاء» تكشف رداءة تنفيذ شبكة المشاريع

عبدالعزيز الربيعي (الطائف)

أدى انكسار أنبوب في الشارع العام بحي الوشحاء عصر امس، إلى إغراق الشارع، حيث امتدت المياه إلى عدد من شوارع الحي، فيما حمل المواطنون شركة المياه مشيرين إلى أنها سلمت مشروع المياه إلى إحدى الشركات دون أدنى متابعة منها لعميات التنفيذ، وذلك في الوقت الذي اكد فيه مدير شركة المياه في محافظة الطائف المهندس محمد خوجه تلقي البلاغ ومباشرة فرق الصيانة الميدانية للموقع لمعالجة تدفق المياه.وانتقد عدد من الأهالي انكسارات المياه المستمرة في كل أحياء الطائف مشيرين إلى ما يترتب عليها من هدر لكميات كبيرة من المياه تذهب دون الاستفادة منها رغم الحاجة الماسة لها في الاحياء الاخرى.ويقول محمد السيالي إن سكان الطائف تعودوا على مشاهد الانكسارات وتدفق المياه ، مشيرا إلى أن المتتبع لطريق شهار يجده بأنه لا يمر يوم حتى يحدث انكسار وتدفق كميات كبيرة من المياه تتسبب في اغلاق الشبكة عن الاحياء المجاورة والتي تقع على خط الشبكة، لافتا إلى أن مشروع حي الوشحاء الذي لم يمض عليه اكثر من شهر يكشف لنا بأن هذا الهدر وخروج المياه من تحت الاسفلت رداءة تنفيذ المشاريع وغياب العقوبات، كما غابت المتابعة من قبل الجهات المختصة عن المشاريع.واشار سكان الحي، إلى ان المياه تسببت في تدمير الطبقة الاسفلتية للشارع وعرقلة الحركة في الحي ناهيك عن هدر المياه بكميات كبيرة ، مطالبين المسؤولين معاقبة هؤلاء المتلاعبين بالمشاريع.