"الأحزاب السودانية" يطالب أمريكا بالسعى لرفع الحظر الاقتصادى على السودان

طالب مجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية السودانية المبعوث الأمريكى الجديد للسودان وجنوب السودان دونالد بوث بالسعى لدى الإدارة الأمريكية لرفع الحظر الاقتصادى المفروض ضد السودان كخطوة جادة تمهد الطريق لإصلاح العلاقة بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية سونا أمس الجمعة عن عبود جابر الأمين العام للمجلس قوله فى تصريحات أدلى بها فى الخرطوم أن رفع الحظر سيفتح الباب أمام إنجاح مهمة المبعوث لإحداث تفاهمات تفيد شعبى البلدين، مجددا رفض المجلس للحظر أحادى الجانب.

وفيما يتعلق بالعلاقة بين دولتى السودان وجنوب السودان دعا الأمين العام للمجلس الدولتين لاعتماد صيغة كونفدرالية واعتماد علاقة ذات خصوصية تلبى طموحات الشعبين وتحفظ حق أى منهما كل فى دولته بحسب الموضوعات المتفق عليها.

ورأى جابر أن الدولتين كاملتا السيادة وتجمع بين شعبيهما صلات أوفق ما يكون أن يتعايشا على أسس التاريخ والرابط الوجدانى على أكمل وجه.

يذكر أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما قد عين سفير بلاده فى أديس أبابا دونالد بوث مبعوثا مشتركا للسودان وجنوب السودان.

وكانت الإدارة الأمريكية تفرض حظرا اقتصاديا على السودان منذ التسعينيات.