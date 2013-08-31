روسيا تحظر استيراد لحوم الخنازير من بيلاروس

قررت روسيا أمس الجمعة حظر استيراد لحوم الخنازير من بيلاروس (روسيا البيضاء) فى إشارة إلى اشتعال حرب تجارية بين الدولتين على خلفية قرار سلطات بيلاروس حبس الرئيس التنفيذى لشركة إنتاج البوتاس الروسية "أورالكالى" لمدة شهرين للتحقيق معه بتهمة إساءة استغلال منصبه.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن هيئة الخدمات البيطرية الروسية قررت بدء حظر استيراد لحوم الخنازير من بيلاروس بسبب عدم اتخاذ الأخيرة الخطوات الكافية لمكافحة مرض طاعون الخنزير الإفريقى.

وكانت روسيا قد بدأت بالفعل تقليل حجم شحنات النفط المصدرة إلى بيلاروس وهددت بوقف استيراد الحليب منها. وتعتمد بيلاروس بنسبة كبيرة على التجارة مع روسيا فى ظل العقوبات التى تعانى منها من جانب العديد من الدول الغربية.

ويقول خبراء إن قرارات روسيا بالحد من العلاقات التجارية مع بيلاروس ترتبط بقرار بيلاروس القبض على فلاديسلاف باومجرتنر الرئيس التنفيذى لشركة "أورالكالى" بمطار العاصمة مينسك عقب محادثاته مع رئيس الوزراء البيلاروسى ميخائيل مياسنيكوفيتش الاثنين الماضى بناء على دعوة من بيلاروس.

وقال بافيل ترولكو المتحدث باسم لجنة التحقيق البيلاروسية إن باومجرتنر سيبقى محبوسا لمدة شهرين فى الوقت الذى يتواصل فيه التحقيق. وصدر قرار الحبس دون حكم قضائى.

يتهم المحققون فى مينسك باومجرتنر بإساءة استغلال منصبه كرئيس لمجلس إدارة شركة "بيلارشيان بوتاس كومبانى" (بى.بى.سي) المملوكة لكل من روسيا وبيلاروس والتى تبيع البوتاس فى السوق العالمية وانهارت بشكل مفاجئ فى وقت سابق الشهر الحالى مما كبد بيلاروس خسائر بلغت 100 مليون دولار.

وجاء انهيار الشركة فى أعقاب الانسحاب المفاجئ للشركة الروسية من المشروع المشترك بين البلدين، ويمثل انهيار هذه الشركة صفعة قوية للوضع المالى لبيلاروس بسبب انخفاض أسعار البوتاس.