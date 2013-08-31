ساهر يضيء في المدينة والعابثون يحاولون التخفي

النزاوي: التقيد بالأنظمة المرورية ليس مرتبطا بالمخالفات فقط

سامي المغامسي (المدينة المنورة)

طالب عدد من السائقين مرور المدينة المنورة بتكثيف الحملات الإعلامية قبل بدء عمل كاميرات ساهر التى وضعت مؤخرا على الإشارات المرورية حيث بدء العمل بها قبل يومين دون وجود إعلانات مسبقة بتشغيلها، وكثير من السائقين وقعوا مصيدة لإشارة تقاطع معارض السيارات مع الطريق المؤدي الى مستشفى السعودي الألماني وطالب الكثير من المواطنين بأن يكون حملة من مرور المدينة المنورة قبل تشغيل كاميرات ساهر.محمد ابوهبرة قال: كان من المفترض من ادارة المرور تنظيم حملة إعلامية قبل البدء في تشغيل كاميرات ساهر التى كانت موضوعة على الإشارات المرورية في بعض التقاطعات الرئيسية حيث ان كثيرا من السائقين وقعوا في عدد من المخالفات عند الإشارة منها الوقوف الخاطئ وتجاوز الإشارة عندما تكون صفراء وقال ان وجود حملة إعلامية في شوارع وطرقات المدينة المنورة عبر اللوحات الدعائية توضح للسائقين المخالفات المروية عند التقاطعات والإشارات المرورية حيث ان كثيرا من السائقين ليس لديهم معرفة ببعض المخالفات ويتم الوقوع فيها دون تعمد عمل المخالفة وأوضح ان وجود حملة إعلامية يساهم في الحد من الوقع في مخالفات السائقين بدلا من محاولة تصيد السائقين للمخالفات، وقال ليس من المنطق أن يتغير موقع الكاميرات من مكان الى آخر بهدف البحث عن اكبر عدد ممكن من المخالفات مطالبا بتثبيتها على الطرقات الرئيسية.بينما يؤكد احمد القبلى ان تشغيل كاميرات ساهر على بعض الاشارات المرورية كان مفاجئا ووقع كثير من السائقين ضحية لكاميرات ساهر وقال ان كاميرات ساهر كان لها تأثير إيجابي على الحد من تجاوزات المراهقين في السرعة في الدائري الثاني لكن مازال الكثير يمارس السرعة والتجاوز دون اكتراث لأن لديهم العديد من الطرق في التظليل على الكاميرات لحجب الرقم الصحيح للسيارة فيما يقع في المخالفات الملتزمين بعد تغيير ملامح اللوحات وقال هناك طريقة ابتكرت مؤخرا لإخفاء لوحة السيارة بحيث يتم إخفاؤها اتوماتيكيا عن طريق جهاز خاص وتعود لحالتها الطبيعية بعد الابتعاد عن مواقع الكاميرات.المتحدث والناطق الاعلامي لمرور المدينة المنورة ومدير الأمن والسلامة العقيد عمر حماد النزاوي أوضح ان المرور قام بالعديد من الحملات الإعلامية عن نظام ساهر من خلال وسائل الاعلام المختلفة ويتم التنبيه وتحذير السائقين بشكل مستمر، وقال ان كاميرات ساهر وضعت منذ فترة طويلة على الإشارات المرورية وكنا ننتظر برمجة الكاميرات فقط وكان يجب على السائقين سواء كانت تعمل الكاميرات او لا تعمل التقيد في الأنظمة المرورية وقال هناك انخفاض الى حد كبير في نسبة الحوادث في المنطقة بعد تطبيق نظام ساهر ، وحول قيام البعض بإخفاء معالم لوحات السيارات قال ان المرور يقوم بحملات تفتيشية من وقت لآخر ويتم حجز المركبة وقال أتمنى من السائقين التقيد والالتزام في الأنظمة المرورية التى وضعت لصالح الجميع.