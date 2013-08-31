«الأدلاء» تنهي المرحلة الأولى من تطوير المكاتب الميدانية

أيمن الصيدلاني (المدينة المنورة)
أنهت المؤسسة الأهلية للأدلاء المرحلة الأولى من تطوير مكاتب الخدمة الميدانية التابعة لها والتي اشتملت على مكاتب الدول العربية ومكتب نيجيريا فيما ستشمل المرحلة الثانية والتي ستنفذ العام القادم باقي مكاتب المؤسسة.وأوضح المدير التنفيذي لإدارات الاستثمار والعلاقات العامة والاعلام والتشغيل والصيانة والمستودعات محمد عبدالله بصراوي أنه استجابة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، ووزير الحج بندر الحجار شرعت المؤسسة الأهلية للأدلاء بوضع خطة على مرحلتين لتطوير جميع مكاتب الخدمة الميدانية وتم بفضل الله الانتهاء من المرحلة التطويرية الأولى والتي شملت مكاتب (مصر، السودان، بلاد الشام، المغرب العربي، نيجيريا) وستباشر هذه المكاتب أعمالها اعتباراً من موسم حج هذا العام 1434هـ فيما سيتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية لباقي المكاتب قبل موسم حج العام القادم 1435هـ، وأضاف أنه بمتابعة رئيس مجلس الإدارة الدكتور يوسف حوالة وبمباشرة ميدانية من مساعد الرئيس للشؤون الادارية والمالية عزمي حبش تم إنشاء مجمع لمكاتب الخدمة الميدانية للدول العربية ونيجيريا وتم تجهيزها بأثاث وأجهزة تقنية حديثة فضلا عن تطوير آليات العمل حيث سيتم تطبيق نظام الموظف الشامل وتسخير التقنية بشكل كامل لإنهاء جميع إجراءات الحجاج الكرام، مشيرا إلى أن المؤسسة الأهلية للأدلاء تعمل بكل طاقاتها البشرية والتقنية لراحة ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام زوار مسجد نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام تطلعاً لأداء الأمانة التي شرفها بها الله تعالى وتحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة لتوفير أفضل الخدمات للحاج الكريم.