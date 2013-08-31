تسرب مياه الصرف الصحي يهـدد أهالي المعيصم

عاطف السويهـري ( مكة المكرمة)

يهدد تسرب مياه الصرف الصحي من نقطة التجميع، أهالي المعيصم بالأمراض الوبائية الأمر الذي جعلهم يعيشون حالة من الخوف والقلق من تسرب تلك المياه، والتي قد تصيبهم بأمراض أخطرها حمى الضنك، مطالبين الجهات المعنية بتدارك ذلك والعمل بسرعة لإيجاد الحلول المناسبة لإنهاء معاناتهم. ويقول عادل الحربي: إن نقطة تجميع مياه الصرف المتسربة تقع خلف الورش الصناعية، مشيرا إلى أن المعيصم لازالت منذ عدة أشهر كما هي، زارعة الخوف في قلوب الأهالي وعمال تلك الورش والخشية من إصابتهم بتلك الأمراض الوبائية التي قد ينقلها الباعوض بعد تكاثره في تلك المستنقعات والمجاري، مطالبا الجهات المعنية بسرعة التحرك وإنهاء معاناة الجميـع من تلك الأضرار التي طالت مدتها..وأوضح أشرف حسن أحد العاملين في إحدى تلك الورش أن الحال منذ عدة أشهر كان ولايزال إلى الآن كما هو ، حيث يزداد تسرب تلك المياه الآسنة ويتفاقم سوء المجاري.. مشيرا إلى أن أضرارها ماتزال في ازدياد مستمر، بسبب طفوحها في مساحات كبيرة الأمر الذي جعل الجميـع في حيرة من أمرهم لمواجهة ذلك التسرب المستمر للمجاري.