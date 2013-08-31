اختبار الإنجليزيـة لطلاب تحضيريـة «أم القرى» 28 الجاري

أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

أعلنت عمادة السنة التحضيرية في أم القرى، أنه سيتم عقد اختبار آخر لتحديد المستوى للغة الإنجليزية للطلاب والطالبات الذين لم يتمكنوا من أداء هذا الاختبار في الموعد السابق لأي سبب من الأسباب. وسيعقد الاختبار يوم الأربعاء 28/10/1434هـ الساعة العاشرة صباحا لجميـع مسارات السنة التحضيرية (العلمي والطبي والإداري ــ الانتظام أو المسائي) .وبينت العمادة أن مقر الطلاب سوف يكون في مبنى ق3 و مبنى ق4 بمقر الجامعة بالعابدية، وأما الطالبات فيكون في مبنى السنة التحضيرية للطالبات بمقر كلية الطب للبنات بمقر الجامعة بالعابدية..وأشارت إلى أنه على جميـع الطلاب والطالبات إحضار البطاقة الجامعية، أو الهوية الوطنية، أو جواز السفر.