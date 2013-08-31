أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
"الطب الوقائي": لا وجود لأمراض وبائية أو فيروسات غامضة في مصر -
حريق هائل يلتهم 11 محلاً بمول تجاري في أسيوط (صور) -
جنايات كفر الشيخ تحيل قاتلي سائق "توك توك" إلى المفتي -
فيديو| الصحة: هذه حقيقة «الفيروس الغامض» -
أماني الخياط تكشف تشكيل مجلس قيادة العالم: «السيسي أحد أعضائه» -
النائب محمد فؤاد يقدم طلب إحاطة حول عقود إيجار الأوقاف -
حقيقة استقالة وزير التعليم بعد 45 يومًا من توليه المنصب -
غدًا.. «صحة البرلمان» تواصل جولتها بمستشفيات أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

اختبار الإنجليزيـة لطلاب تحضيريـة «أم القرى» 28 الجاري

Google+ Print
اختبار الإنجليزيـة لطلاب تحضيريـة «أم القرى» 28 الجاري اختبار الإنجليزيـة لطلاب تحضيريـة «أم القرى» 28 الجاري

 أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

أعلنت عمادة السنة التحضيرية في أم القرى، أنه سيتم عقد اختبار آخر لتحديد المستوى للغة الإنجليزية للطلاب والطالبات الذين لم يتمكنوا من أداء هذا الاختبار في الموعد السابق لأي سبب من الأسباب. وسيعقد الاختبار يوم الأربعاء 28/10/1434هـ الساعة العاشرة صباحا لجميـع مسارات السنة التحضيرية (العلمي والطبي والإداري ــ الانتظام أو المسائي) .وبينت العمادة أن مقر الطلاب سوف يكون في مبنى ق3 و مبنى ق4 بمقر الجامعة بالعابدية، وأما الطالبات فيكون في مبنى السنة التحضيرية للطالبات بمقر كلية الطب للبنات بمقر الجامعة بالعابدية..وأشارت إلى أنه على جميـع الطلاب والطالبات إحضار البطاقة الجامعية، أو الهوية الوطنية، أو جواز السفر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية