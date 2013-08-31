شباب الجبيل يرسمون البهجة في نفوس المسنين

طالع الأسمري (الجبيل)

قاد الحس الإنساني والفكري مجموعة من شباب الجبيل إلى إطلاق حملة عبر «تويتر» تهدف لزيارة دار المسنين وإضفاء البسمة على شفاه أجساد أرهقها العقوق وآلمها بعد فلذات الأكباد عنهم في زمن هم بأمس الحاجة لذويهم وأبنائهم يخففون عنهم عناء تقدم السن وضعف الذاكرة وغياب فصول ذكرياتها الجميلة التي ارتسمت يوماً ما بمشاعر الأبوة والحب والعطف والرجاء.«عكاظ» واكبت هذه المبادرة المتميزة لرصد مشاعر المغردين وشهدت التواصل الكبير من مختلف شرائح المجتمع ، مبدين رغبتهم وشدة إعجابهم لهذه اللفتة من شباب الجبيل، فيما حدد القائمون على الحملة يوم السبت 8/11/1434 هـ الموافق 14/9/2013م موعدا لتنفيذ المبادرة وفق برنامج سيصدر عبر الوسم خلال الأيام المقبلة.خالد الصفيان قال في إحدى تغريداته حول المبادرة «حقوق المسنين علينا هو استثمار دنيوي يمتد إلى جني أرباح أخروية».فيما أشاد محمد المري «بجهود تطوعية جبارة من شباب الجبيل ستعود على مجتمعنا بالخير بإذن الله».أما محمد الدوسري وسلطان المحبين فقالا «فيها رسم للابتسامة في شفاه طال عليها الزمن ولم تبتسم»، بينما أشار كل من محمد الزهراني ومحمد الدوسري بأن مغردي الجبيل كل يوم يثبتون للمجتمع أنهم للخير سباقين ومبادرين فهذه الحملة والمبادرة الثانية لشباب الجبيل بعد مبادرة سقيا العمالة التي انطلقت من مغردي تويتر واستفاد منها آلاف العمالة.فيما دعا كل من حمد العرق وعبدالواحد العمري وصالح مجري الهاجري إلى المشاركة والدعم للحملة مطالبين بالمشاركة في المبادرة وكسب الأجر والثواب ورسم البسمة على شفاه كبار السن الغائبة عنهم منذ زمن.