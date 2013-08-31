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صحة الحفر تدعو المستفدين للإعاشة النثرية لاستلام مستحقاتهم المالية

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صحة الحفر تدعو المستفدين للإعاشة النثرية لاستلام مستحقاتهم المالية صحة الحفر تدعو المستفدين للإعاشة النثرية لاستلام مستحقاتهم المالية

 فارس الرشيدي (حفرالباطن)

دعت مديرية الشؤون الصحية ممثلة بالإدارة المالية المستحقين للإعاشة النثرية لاستلام مستحقاتهم المالية التي صدرت في البيان المرفق للمستحقين.وناشد الناطق الإعلامي للشؤون الصحية عبدالعزيز بن عبدالله العنزي المواطنين المستحقين للإعاشة النثرية، بمراجعة الشؤون الصحية قسم الإدارة المالية والإعاشة النثرية لاستلام المستحقات.من جهة أخرى، زار مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن مطلق دغيم الخمعلي مستشفى القيصومة العام، ورافقه المساعد للطب العلاجي الأخصائي سلمان بن دلمة العنزي، والمساعد للمشاريع الهندسية المهندس ماجد بن فلاح العنزي، وعدد من المشرفين بالإدارات الإشرافية للتمريض والمختبرات والمشاريع وأطباء متخصصين، وذلك للوقوف على أداء العاملين بالمستشفى وتطوير غرفة العمليات وترميم السور الخارجي للمبنى ودعم وحدة الغسيل الكلوي بأجهزة جديدة.وتفقد أقسام الإسعاف والطوارئ والجراحة والباطنية والأطفال والولادة والغسيل الكلوي، وشدد على سرعة افتتاح غرفة العمليات الحديثة لتخدم أهالي القيصومة.

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