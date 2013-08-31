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اعتماد مركز المقابلات الشخصية للمرشحات للوظائف التعليمية بالحفر

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اعتماد مركز المقابلات الشخصية للمرشحات للوظائف التعليمية بالحفر اعتماد مركز المقابلات الشخصية للمرشحات للوظائف التعليمية بالحفر

 فارس الرشيدي (حفرالباطن)

اعتمد مدير إدارة التربية والتعليم بمحافظة حفر الباطن عايض الرحيلي، تشكيل مركز المقابلات الشخصية للمرشحات لشغل الوظائف التعليمية «بنات» برئاسة مدير شؤون المعلمين عبدالله السليمان وعضوية عدد من المشرفات التربويات والإداريات.وقد نوه رئيس مركز المقابلات الشخصية عبدالله السليمان بأن اللجنة تعمل على قدم وساق لإنهاء إجراءات المرشحات الجديدات لهذا العام في الموعد المحدد، مبينا أنه تم فتح البرنامج الإلكتروني للمقابلات الشخصية لتتمكن المرشحات من تسجيل موعد المقابلة الذي يناسب كلا منهن باليوم والساعة.وأشار إلى أنه تم إشعار جميع المرشحات البالغ عددهن 303 مرشحات بفتح البرنامج من خلال الرسائل النصية sms، وسيتم إبلاغ الوزارة إلكترونيا بالمجتازات للمقابلة الشخصية ليتم إصدار قرار تعيينهن خلال الأسبوع المقبل لتوزيعهن على المدارس وفق المفاضلة والاحتياج.ومن جهة أخرى ضمن سلسلة برامج التطوير المهني لمعلمات اللغة العربية بحفر الباطن، تم الانتهاء من البرنامج التدريبي «التدريس الفاعل لمقررات لغتي» بمشاركة 23 متدربة وذلك في مبنى التدريب التربوي «الثانوية الخامسة» بهدف التعرف على المصطلحات والمفهومات المتعلقة بالتخطيط للتعلم النشط، والتعليم المتنوع واستراتيجياته، وتبني مفهوم التخطيط للتعلم النشط، واكتساب المعارف والمهارات والقدرات اللازمة للتخطيط للتعلم النشط، واشتمل على عدة محاور أبرزها التعلم النشط، التخطيط للفهم، التعلم المتمايز، التقويم المستمر، التخطيط العكسي والممارسات التدريبية.

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