إصابة 6 وإشعال مقار لقيادات إخوانية بالمنوفية

كتب- عاشور حمدى منذ 5 ساعة 10 دقيقة

أشعل العشرات من المتظاهرون من أهالى مدينة السادات بمحافظة المنوفية النيران فى عدد من ممتلكات قيادات منتمية لجماعة الإخوان، بعد أحداث كر وفر شهدتها المدينة أثناء

قيام أنصار المعزول بالتظاهر فى المدينة؛ ولعودة "الشرعية". تم اشعال النيران فى مقر جماعة الإخوان واحد المكاتب العقارية بالمدينة فى حين يطارد الأمن عناصر الإخوان واسفرت الاشتباكات التى تمت على مراحل عن إصابة 6 حالات وتم نقلها لمستشفى السادات المركزى كما قامت قوات الجيش المتواجدة بتأمين المنطقة الصناعية بنشر الكمائن على مداخل المنطقة وفرض السيطرة على مداخلها.