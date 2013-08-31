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أهالى المنوفية يشيعون جثمان شهيد قسم النزهة

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أهالى المنوفية يشيعون جثمان شهيد قسم النزهة أهالى المنوفية يشيعون جثمان شهيد قسم النزهة
كتب- عاشور حمدى
منذ 4 ساعة 41 دقيقة

شيع الآلاف من أهالى قرية كفر العلوى التابعة لمركز تلا بالمنوفية وعدد من القرى المجاورة جنازة شهيد الشرطة مصطفى المنشاوى والذى استشهد اليوم فى الهجوم المسلح على قسم شرطة النزهة

وسط حراسة أمنية مشددة تحسبا لنشوب أى أعمال شغب وبحضور عدد من قيادات مديرية الأمن بالمنوفية. خرجت الجنازة من مسجد التقوى بالقرية إلى مقابر العائلة وردد الأهالى هتافات "الا اله الا الله الشهيد حبيب الله"، و"يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح". وطالب الأهالى بالقصاص من قتلة الشهيد. يذكر أن الشهيد، كان متزوجا ولديه بنتين وولد .

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