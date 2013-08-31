ميليشيا عراقية تهدد بمهاجمة مصالح واشنطن إذا ضربت سوريا

قالت ميليشيا شيعية عراقية اليوم الجمعة، إنها ستهاجم مصالح أمريكية فى العراق والمنطقة إذا وجهت واشنطن ضربة عسكرية لسوريا ، وذكر الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الجمعة أن بلاده ما زالت في مرحلة التخطيط للرد على استخدام أسلحة كيماوية في سوريا.

وأضاف متحدث باسم جماعة النجباء عبر الهاتف، إن مسلحيها سيستهدفون جميع المصالح والمنشآت الأمريكية في العراق والمنطقة إذا أصرت الولايات المتحدة على مهاجمة سوريا.

والنجباء هي جماعة تضم تحت مظلتها مسلحين عراقيين شيعة عبروا إلى سوريا للقتال في صفوف قوات الرئيس السوري بشار الأسد.

وتضم الجماعة مقاتلين من ميليشيات عصائب الحق وكتائب حزب الله إلى جانب ميليشيا جيش المهدي المناوئة للولايات المتحدة والتابعة لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر والتي تفكك معظمها بعد هزيمتها على يد القوات العراقية والأمريكية في عام 2008.