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طرح مقدمة إعلانية جديدة لفيلم كيانو ريفز الجديد 47Ronin

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طرح مقدمة إعلانية جديدة لفيلم كيانو ريفز الجديد 47Ronin طرح مقدمة إعلانية جديدة لفيلم كيانو ريفز الجديد 47Ronin

كتب : عمرو عز الدين السبت 31-08-2013 00:30

طرحت شركة "يونيفرسال" للإنتاج السينمائي بهوليوود، مقدمة إعلانية جديدة لفيلم النجم لبناني الأصل كيانو ريفز القادم 47Ronin.

الفيلم يدور في أجواء الساموراي الأسطورية، وكثير من مشاهد مبارزات السيوف، حول مجموعة من الساموراي المنفيين الذين يحاولون استرجاع شرفهم بالانتقام لمقتل معلمهم وسيدهم على يد شرير الفيلم.

يخرج الفيلم كارل رينش، ويشارك ريفز البطولة كل من رينكو كيكوتشي وهيرويوكي سانادا وكاري هيرويوكي تاجاوا وتادانوبو أسانو، ومن المقرر عرضه في 25 ديسمبر المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.


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فيلم 47Ronin

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