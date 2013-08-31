أخبار عاجلة

صور| محافظ الدقهلية يحيل 39 موظفا بمستسفى ميت غمر للتحقيق -
وزير التعليم يصدر قرار بترقية 123 ألفًا و882 مدرسًا -
نقيب المأذونين: مكاتب التسوية والخلع سبب زيادة معدلات الطلاق -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
قعدة رجالة - بوسي ...مفيش فرح مفيهوش مطرب شعبي وممكن نعمل أي حاجة ولو طلبت مني أتشقلب أتشقلب عادي -
قعدة رجالة - نجمة الغناء الشعبي " بوسي " ... الأغنية الشعبية في الوقت الحالي تطورت بطريقة غريبة -
قعدة رجالة - ذات مومنت ... لما تحب تخلع من علاقة "انتي تستاهلي حد أحسن مني بكتير " -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 3 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
فيديو| إيهاب جلال: لم أرفض تدريب الزمالك.. ومستحيل أن أوافق حاليًا -
بالفيديو.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

المجلس الإداري لمنظمة العواصم والمدن الإسلامية يجتمع اليوم بمكة المكرمة

Google+ Print
المجلس الإداري لمنظمة العواصم والمدن الإسلامية يجتمع اليوم بمكة المكرمة المجلس الإداري لمنظمة العواصم والمدن الإسلامية يجتمع اليوم بمكة المكرمة

    يُعقد اليوم اجتماع المجلس الإداري لمنظمة العواصم والمدن الإسلامية وصندوق التعاون في دورته التاسعة والعشرين بقاعة المؤتمر الرئيسية بفندق الساعة فيرمونت بمكة المكرمة، وذلك خلال الأعمال والفعاليات المقامة على هامش المؤتمر العام الثالث عشر لمنظمة العواصم والمدن الإسلامية الذي تنظمه المنظمة، وتستضيفه أمانة العاصمة المقدسة خلال الفترة من 25 - 27/10/ 1434ه، بمشاركة 400 من أعضاء المنظمة بفئاتهم الثلاث "عاملون، مراقبون، مشاركون"، وأوضح مساعد الأمين العام للمنظمة المهندس محمد حمدي مصطفى أن الاجتماع سيناقش العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال منها انتخاب رئيس للمجلس الإداري التاسع والعشرون للمنظمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية