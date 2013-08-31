المجلس الإداري لمنظمة العواصم والمدن الإسلامية يجتمع اليوم بمكة المكرمة

يُعقد اليوم اجتماع المجلس الإداري لمنظمة العواصم والمدن الإسلامية وصندوق التعاون في دورته التاسعة والعشرين بقاعة المؤتمر الرئيسية بفندق الساعة فيرمونت بمكة المكرمة، وذلك خلال الأعمال والفعاليات المقامة على هامش المؤتمر العام الثالث عشر لمنظمة العواصم والمدن الإسلامية الذي تنظمه المنظمة، وتستضيفه أمانة العاصمة المقدسة خلال الفترة من 25 - 27/10/ 1434ه، بمشاركة 400 من أعضاء المنظمة بفئاتهم الثلاث "عاملون، مراقبون، مشاركون"، وأوضح مساعد الأمين العام للمنظمة المهندس محمد حمدي مصطفى أن الاجتماع سيناقش العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال منها انتخاب رئيس للمجلس الإداري التاسع والعشرون للمنظمة.