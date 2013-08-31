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المياه تصل إلى منازل دون أخرى رغم أنها متجاورة !

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المياه تصل إلى منازل دون أخرى رغم أنها متجاورة ! المياه تصل إلى منازل دون أخرى رغم أنها متجاورة !

    تعاني مدينة الرياض في فترات متقطعة ومختلفة من نقص في ضخ المياه الى المنازل، ويلجأ السكان الى شراء "وايتات" المياه من نقاط البيع والتوزيع المتواجدة في العاصمة حيث ينتظمون في طوابير طويلة عند نقص المياه او توقف ضخها الى المنازل لعدة ايام كما يحصل في فصل الصيف غالبا .

وتتكرر مشكلة المياه مع قدوم فصل الصيف، وتتزايد شكاوى المواطنين من تكرر انقطاعات الشبكة، وقد استبشر الجميع بإسناد مهمة الشبكة وتوفير المياه الى شركة عالمية، ولكن النتائج لم تكن كما توقع المستهلكون في انسيابية المياه والقضاء على مشكلة الانقطاعات المتكررة، فلا زالت المشكلة قائمة بشكل عام لدى مناطق كثيرة في العاصمة، بل ان هناك مشاكل خاصة لدى بعض المشتركين حيث لا تصل اليهم المياه بالشكل المطلوب رغم انها تصل الى المنازل المجاورة لهم وكمثال على ذلك تقول الاستاذة منيرة المسعود التي تسكن في حي الضباط بالملز ان لها تجربة متعبة مع انقطاع المياه ، رغم ان المنازل المجاورة لاتعاني من نفس المشكلة، وتقول ان المياه لا تأتي إلا بعد أيام عدة وضعيفة جداً

، وقد اتصلت برقم الشركة المجاني مرارا دون ان تتلقى اي رد، وقدمت شكوى للشركة واتصل بها احد الموظفين ، وقال إن عداد منزلها مرتفع عن الشبكة وسوف تحاول الشركة معالجة هذا الارتفاع بغية تحقيق انسيابية المياه ، وفعلا قامت الشركة بقص الانبوب منذ فترة ولكنها لم تكمل العمل، واصبح الوضع اسوأ من ذي قبل حيث انقطعت المياه كليا .. وتأمل ان تسارع الشركة الى حل المشكلة عاجلا.

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