«إبصار» تشرع في توزيع 200 نسخة من مصحف مطبعة خادم الحرمين الشريفين بلغة برايل

ثمن محمد توفيق بلو أمين عام جمعية إبصار الخيرية للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية الدور الذي تواصله مطبعة خادم الحرمين الشريفين لطباعة المصحف بطريقة برايل مع جمعية إبصار لتولي العمل والإشراف على توزيع مصاحف برايل في المملكة العربية السعودية والعالم العربي، مشيراً إلى أن الجمعية ضمن هذا التعاون تسلمت 200 مصحف برايل لتدشن المرحلة الثانية من التوزيع والتي بدأتها سابقاً بتوزيع مائة مصحف برايل أواخر العام 2012م . وأضاف بلو أنه سيتم توزيع 80% من المصاحف على منسوبي الجمعية من المكفوفين القادرين على قراءة برايل ولا يملكون مصاحف ولم يتسلموا مصاحف في المرحلة الأولى، فيما سيتم توزيع 20% على المدارس والهيئات المعنية بشؤون المعوقين بصريا داخل المملكة وخارجها وذلك حسب دراسة أجرتها الجمعية على المستفيدين من المرحلة الحالية أوضحت أن 27% من المستفيدين يستطيعون القراءة والكتابة بطريقة برايل وتراوحت نسب إجادتهم للقراءة والكتابة إلى 60.5 % يتقنونها بامتياز، بينما 25.5 % يتقنونها بدرجة متوسطة و14% يتقنونها بدرجة ضعيفة فيما وصلت نسبة المستفيدين الذين لا يستطيعون القراءة أو الكتابة بطريقة برايل 73% ، إضافة إلى أن 106 مستفيدين بينهم (36) سيدة يحتاجون إلى مصحف برايل.

وأكد "بلو" حاجة غالبية المعوقين بصرياً في العالم الإسلامي الذين يشكلون غالبية المعوقين بصرياً في العالم إلى مصاحف برايل، ورغم قلة عدد المطبوع من هذه المصاحف إلا أنها تحتاج إلى نظم في التوزيع وتطوير آلياتها لتناسب أعداد المعوقين بصرياً وديموغرافيتهم، ولا تقتصر المشكلة على قلة الأعداد المتوفرة من المصاحف بل تمتد لتشمل اختلاف طريقة الطباعة بخط برايل وكتابة أحكام التجويد وعلامات التشكيل والتنصيب التي من دونها تصعب القراءة بصورة صحيحة حتى للمتعلمين، موضحاً أن خطة التوزيع التي فتحتها المطبعة مع الجمعية ستساهم بشكل كبير في تنظيم آلية التوزيع على اعتبار أن الجمعية تعد مرجعاً للعديد من جمعيات المكفوفين في العالمين الإسلامي والعربي ولديها تواصل مع جمعيات عالمية في هذا المجال، منوها بأن هذا التعاون يعد رسالة من حكومة خادم الحرمين الشريفين للعالم.

يذكر أن "مصحف برايل" هو مصحف يقع في (6) مجلدات كل مجلد يحتوي على خمسة أجزاء وتبلغ عدد صفحاته 991 صفحة.