الشيخ المطلق يرأس الاجتماع الثالث للمجلس الاستشاري لجائزة الشيخ مران بن قويد

يترأس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي رئيس المجلس الاستشاري لجائزة الشيخ مران بن قويد للإبداع العلمي يوم السبت الاول من ذي القعدة الاجتماع الثالث للمجلس الاستشاري للجائزة.

وعبر رئيس اللجنة العليا للجائزة الدكتور محمد بن مران بن قويد، عن شكره وامتنانه للمشرف العام على كليات الشرق العربي للدراسات العليا عضو المجلس الاستشاري للجائزة الدكتور عبدالله بن محمد الفيصل، على مبادرته الكريمة باستضافة الكليات لهذا اللقاء.

مؤكداً أن الاجتماع سيستعرض أبرز الإنجازات التي حققتها الجائزة خلال الدورة الثالثة، وخطط لجان الجائزة في الاستعدادات لحفل الدورة الحالية الذي سيقام في الأسبوع الرابع من الشهر المقبل إن شاء الله تعالى إضافة إلى مناقشة عدد من الآراء والمقترحات الخاصة ببرامج وأعمال الجائزة، كما سيتم الإعلان عن راعي الحفل وضيوفه من داخل المملكة وخارجها.

يُشار إلى المجلس الاستشاري يتألف من 22 عضواً من كبار المسؤولين والأكاديميين ويرأسه معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق حفظه الله.