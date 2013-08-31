800 رجل مرور ينظمون حركة السير في شوارع الرياض مع بدء العام الدراسي

أكملت إدارة المرور في العاصمة الرياض استعداداتها وجندت كافة إمكاناتها لتنظيم حركة المرور في شوارع العاصمة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد يوم غد الأحد.

وبيَّن العقيد علي بن عبدالله الدبيخي مدير مرور منطقة الرياض أنه تم إعداد خطة شاملة يشارك فيها رجال المرور الميدانيون والإداريون لمتابعة حركة السير ومباشرة الحوادث المرورية على كافة المحاور والطرق الرئيسية والمحورية والفرعية في مدينة الرياض.

وأوضح العقيد الدبيخي أن الخطة المرورية تشمل الانتشار الميداني المبكر لما يقارب من 800 ضابط وفرد من منسوبي مرور الرياض و (700) دورية ومرور سري ودراجة وذلك بدءاً من الساعة الخامسة والنصف صباح يوم غد حيث يتم التواجد المكثف على الطرق الرئيسية والمحورية التي تشهد كثافة عالية في أعداد السيارات والطرق المؤدية للمدارس والجامعات والمعاهد والكليات وذلك بما يضمن تسهيل حركة السير بمدينة الرياض ومنع حدوث أي اضطرابات لحركة المرور أثناء الذهاب والعودة لطلبة المدارس والموظفين في أوقات الذروة ومنع ما قد يحدثه بعض المتهورين من تجاوز لأنظمة المرور إضافة إلى منع دخول الشاحنات.

واشتملت الخطة المرورية في العاصمة الرياض على أهمية التواجد المكثف لقسم البحث والتحري قرب المدارس وذلك لمنع وقوع أي تجاوزات من شأنها أن تؤثر سلباً على حركة المرور، كما اشتملت خطة مرور الرياض للعام الدراسي الجديد على وجود دوريات المرور في حدود مطار الملك خالد الدولي وتغطية الصالات الداخلية والدولية على مدار الساعة ومنع دخول الشاحنات إلى داخل مدينة الرياض خلال أوقات المنع.

وناشد مدير مرور الرياض قائدي السيارات إلى أهمية الالتزام والتعاون مع رجال المرور والتقيد بالتعليمات الأمر الذي يسهم في انسيابية حركة السير ووصول الجميع إلى أماكن توجههم دون حدوث بطء في حركة السير، مؤكداً في الوقت نفسه ان رجال المرور حريصون على التعامل مع حركة السير في الشوارع وفقاً لمتطلبات الموقف وبالشكل الذي يضمن الانسيابية المرورية ومنع أي تعطيل لحركة المرور.