التربية والتعليم: تعيين 5558 معلمة على المستويين الخامس والرابع

أصدر وكيل الوزارة المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم المهندس محمد بن سعد الشثري قرارات تعيين ٥٥٥٨ معلمة وبلغ عدد المعينات على المستوى الخامس 5358 فيما تم تعيين 200 معلمة على المستوى الرابع، وهن جميعاً ممن تم ترشيحهن من وزارة الخدمة المدنية عبر نظام جدارة وأنهين إجراءات المقابلات الشخصية في إدارات التربية والتعليم خلال الأسبوع الماضي.

وقال المهندس الشثري انه تم إبلاغ إدارات التربية والتعليم بقرارات التعيين وأسماء وبيانات المعينات لاستكمال إجراءات التوجيه والمباشرة للمدارس التي سيعملون فيها خلال الأسبوع القادم في مستهل العام الدراسي، مؤكداً أهمية تسليم نتيجة الفحص الطبي ومطابقته مع المستندات الأصلية، ورفع مسوغات التعيين من قبل إدارات التربية والتعليم وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وشدد المهندس محمد الشثري على ضرورة حصر من لم تتم مباشرتهن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغهن بهذا القرار للعمل على استكمال الإجراءات النظامية لتعيين بدلاء عنهن من خلال وزارة الخدمة المدنية، وهنأ المهندس محمد الشثري المشمولات بالتعيين كافة، متمنياً لهن التوفيق في مهامهن الموكلة إليهن.