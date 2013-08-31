أمانة جدة تصدر 3044 رخصة بناء في 3 أشهر

أصدرت إدارة رخص البناء في أمانة محافظة جدة خلال الاشهر الثلاثة الماضية 3044 رخصة بناء، منها 1467 رخصة في أقل من يوم واحد (48 في المئة من إجمالي الرخص الصادرة)، مشيرة إلى أن مدد صدور الرخص بمجملها ترواحت بين يوم وعشرة ايام بحسب نوع الرخصة.

وأفادت الإدارة أنها تلقت خلال الأشهر الثلاثة الماضية 2965 طلب رخصة بناء، إضافة الى طلبات متبقية من شهر سبقها، فتم إنهاء الطلبات المقدمة للإدارة، وإعادة 108 طلبات إلى المكاتب الهندسية لاستكمالها من الناحية الفنية.

يشار إلى أن طلبات رخص البناء تستقبل الكترونياً، ما يسهم في توفير الوقت والجهد في اصدارها، إضافة إلى تفعيل دور المكاتب الهندسية الخاصة في عملية اصدار الرخص، إذ جرى تأهيل 15 مكتباً لاستقبال طلبات الرخص وتدقيقها وإصدارها، على أن تراجعها الإدارة لاحقاً للتأكد من صحتها، إذ التزمت الأخيرة بالرد على أي طلب يردها خلال ثلاثة أيام عمل، إما بالقبول أو الرفض وإعادتها للمكتب الهندسية لاستكمال التعديلات المطلوبة.

من جهة ثانية، أوضح أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس أنه جرى تدشين نظام جغرافي حديث لرخص البناء، سيتم من خلاله اختصار عمر طلب الرخصة ورفض الطلب آلياً في حال عدم استكمال المتطلبات، مشيراً إلى أن النظام يُحدد نظام البناء والاشتراطات الخاصة بكل قطعة أرض، إضافة الى تسهيل آلية تقديم المعاملة للمكاتب الهندسية، إذ أنه يقرأ الخرائط المقدمة ويطابقها بالأنظمة والاشتراطات، لينحصر دور مهندس الدراسة بإدارة الرخص في تدقيق الخرائط للتأكد من سلامتها في مدة لا تتجاوز 30 دقيقة. وأضاف أن العمل جار حالياً على انجاز برنامج الكتروني لربط الإشراف على المباني ومتابعتها الكترونياً، بمشاركة المكاتب الهندسية، بهدف ضمان سلامة المباني ومطابقتها لرخصة البناء.