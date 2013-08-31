أخبار عاجلة

صور| محافظ الدقهلية يحيل 39 موظفا بمستسفى ميت غمر للتحقيق -
وزير التعليم يصدر قرار بترقية 123 ألفًا و882 مدرسًا -
نقيب المأذونين: مكاتب التسوية والخلع سبب زيادة معدلات الطلاق -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
قعدة رجالة - بوسي ...مفيش فرح مفيهوش مطرب شعبي وممكن نعمل أي حاجة ولو طلبت مني أتشقلب أتشقلب عادي -
قعدة رجالة - نجمة الغناء الشعبي " بوسي " ... الأغنية الشعبية في الوقت الحالي تطورت بطريقة غريبة -
قعدة رجالة - ذات مومنت ... لما تحب تخلع من علاقة "انتي تستاهلي حد أحسن مني بكتير " -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 3 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
فيديو| إيهاب جلال: لم أرفض تدريب الزمالك.. ومستحيل أن أوافق حاليًا -
بالفيديو.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

جمعية أسرة للزواج بالقصيم تعد مدربين ناشئين

Google+ Print
جمعية أسرة للزواج بالقصيم تعد مدربين ناشئين جمعية أسرة للزواج بالقصيم تعد مدربين ناشئين

    نفذت جمعية أسرة للزواج والرعاية الأسرية ببريدة ممثلة في أكاديمية قادة المستقبل ومركز مهارات الأسرة للتدريب مؤخراً برنامج «إعداد المدربين للناشئة». ويهدف البرنامج المعتمد من المؤسسة العامة للتدريب ويشارك فيه (31) متدربًا، إلى تخريج نخبة من المدربين والمدربات تتوفر لديهم مهارات المدرب المحترف، حيث خصص اليوم الأول للتعريف بالعملية التدريبية وبيان أهميتها وأهدافها. ويركز البرنامج على تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية، ومهارات المدرب المتميز، ومهارات عرض وإلقاء وتصميم الحقيبة التدريبية، وتقييم التدريب والتغذية الراجعة، مع وجود عرض لمشاريع التخرج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية