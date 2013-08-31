جمعية أسرة للزواج بالقصيم تعد مدربين ناشئين

نفذت جمعية أسرة للزواج والرعاية الأسرية ببريدة ممثلة في أكاديمية قادة المستقبل ومركز مهارات الأسرة للتدريب مؤخراً برنامج «إعداد المدربين للناشئة». ويهدف البرنامج المعتمد من المؤسسة العامة للتدريب ويشارك فيه (31) متدربًا، إلى تخريج نخبة من المدربين والمدربات تتوفر لديهم مهارات المدرب المحترف، حيث خصص اليوم الأول للتعريف بالعملية التدريبية وبيان أهميتها وأهدافها. ويركز البرنامج على تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية، ومهارات المدرب المتميز، ومهارات عرض وإلقاء وتصميم الحقيبة التدريبية، وتقييم التدريب والتغذية الراجعة، مع وجود عرض لمشاريع التخرج.