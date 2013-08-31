الخرباوى: القيادات الضعيفة هى من تقود مظاهرات الإخوان الآن

أكد ثروت الخرباوى القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن العنف الذى يحدث فى الشارع سببه جماعة الإخوان بسبب تغيب أفرادها، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان هم عبدة الإرادة الأمريكية.

وأضاف الخرباوى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" مع الإعلامى محمود سعد عبر شاشة "النهار" أن جماعة الإخوان خصصوا قيادات ميدانية بعد إلقاء القبض على قيادات الصف الأول، مؤكدا أنها قيادات ضعيفة مما أثر بالسلب على أعداد أنصار الإخوان بالشوارع والميادين اليوم.

وأكد الخرباوى أن قوات الأمن قامت بضرب تنظيم وحشد جماعة الإخوان المسلمين فى الشارع بعد إلقاء القبض على أسامة ياسين القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، والذى يعد من أخطر عناصر الجماعة لأنه يمتلك القدرة على حشد الجماعة بكثافة فى الشوارع.

وطالب الخرباوى بوجود مؤسسة لها أزرع فى الإعلام والثقافة والأزهر لمواجهة الفكر الذى يسعى إليه جماعة الإخوان المسلمين داخل البلاد والعمل على حلها، مؤكدا بأن الحل الأمنى لن يقم بحل المشكلة وحده.