"مصر المستقبل" بجرجا: لا صحة لما بثته "الجزيرة" عن مسيرة إخوانية بالمدينة

كتب : الوطن الجمعة 30-08-2013 20:09

أكد ممدوح القعيد، الناشط السياسي وأمين حزب مصر المستقبل بجرجا، أن ما تقوم به الآن قناة "الجزيرة" من بثها لفيديو مظاهرة ومسيرة بالشوارع، وتقول إن هذا الفيديو بث مباشر من مدينة جرجا، أنه عارٍ من الحقيقة، حيث إنه لم تجرِ أي مسيرات لأنصار الإخوان المسلمين اليوم، وإن دعوتهم هي تنظيم وقفة احتجاجية بعد صلاة العشاء، وإن ما تفعله قناة "الجزيرة" تعودنا عليه من تضليل للرأي العام وتقديم بزيف وكأنه حقيقة، لذلك يؤكد أبناء جرجا رفضهم واستياءهم من تصرف هذه القناة والادعاء كذبًا أن هذه المظاهرة بمدينة جرجا وهو ما لم يحدث مطلقًا اليوم.