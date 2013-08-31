مصرع وإصابة 3 فى اشتباكات بين مواطنين ومؤيدى مرسى بالفيوم

شهدت قرية طبهار التابعة لمركز إبشواى بالفيوم اشتباكات بين مواطنين من مؤيدى الجيش وآخرين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى ، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين تم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج .

كانت مسيرة مؤيدة للجيش قد خرجت فى القرية تصادف خروج مسيرة أخرى لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى وتبارى كل منهما فى الهتافات وترديد الأغانى والأناشيد ، وحدثت بعض المشادات بين الطرفين والتى انتهت بالاشتباك بالأيدى وبالأسلحة النارية مما أسفر عن مصرع وليد محمد إبراهيم 28 سنة متأثرا بإصابته بطلق خرطوش ، وأصيب 2 آخرين .

انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الأحداث وتمكنت من السيطرة على الموقف وجارى ضبط وإحضار مرتكبى الواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق .