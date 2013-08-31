7.5 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي لتمويل مشروع لاستكشاف توليد الطاقة في جيبوتي

وقع بنك التنمية الافريقي وحكومة جيبوتي اتفاقيات بقيمة 7.5 مليون دولار لتمويل مشروع لاستكشاف توليد الكهرباء من مصادر الطاقة الحرارية الأرضية بمنطقة بحيرة عسل في البلاد.

وقال بيان للبنك اصدره بأديس أبابا اليوم أن هذا التمويل يتضمن منحة بقيمة 5.3 مليون دولار وقرضًا ميسرًا بقيمة 400 ألف دولار من صندوق التنمية الإفريقي التابع للبنك ويتضمن كذلك منحة بقيمة 1.8 مليون دولار من صندق الطاقة المستدامة التابع للبنك.

وتهدف هذه المساهمة من البنك إلى حفز الشركات على توليد الكهرباء من مصادر الطاقة الحرارية الارضية في جيبوتي.

وقال أليكس روجامبا المدير الإقليمي للبنك لمنطقة شرق إفريقيا خلال مراسم التوقيع أن استغلال إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية بمنطقة بحيرة عسل في جيبوتي سيمكن سكان البلاد من الحصول على الطاقة المتجددة.

> ومن جانبه أشاد علي يعقوب محمود وزير الطاقة في جيبوتي بجهود بنك التنمية الافريقي في دعم تمويل هذا المشروع الذي يجري التفكير في تنفيذه منذ 20 عاما.

ومن المقرر أن يسهم مشروع استكشاف الطاقة الحرارية بمنطقة بحيرة عسل، في تنمية الطاقة من خلال بناء قدرات اقليمية لدول مجاورة أُخرى في منطقة الوادي المتصدع الواقعة في جنوبي الصحراء الإفريقية مثل إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا والتي لديها إمكانيات هائلة لتنمية مصادر الطاقة الحرارية الأرضية.

أ ش أ