التهاب الزائدة.. تشخيص دقيق يسبق الاستئصال

الزائدة هي نتوء ناشئ من نقطة التقاء الأمعاء الدقيقة بالغليظة، تشبه الأنبوب في شكلها ويتراوح طولها بين 3 و6 بوصات، وبالرغم من معرفة الجميع بشكلها الأساسي، إلا أن وظيفتها ما زالت خفية نوعاً ما عن العامة، لهذا ينصح الأطباء بإزالتها بمجرد إصابتها بالتهاب، وقد يتفاوت موقعها بين الأمعاء الدقيقة والمصران الأعور، الجيب القابل للتمدد والذي تبدأ عنده الأمعاء الغليظة، ويفتح عنده المعي اللفائفي من جانب واحد، ويسبب هذا التفاوت خلطاً وأعراضاً تؤدي إلى صعوبة التشخيص أحياناً.

تطور سريع

استئصال الزائدة يتم جراحياً، والسؤال هو، لكن، متى نحتاج إلى استئصال الزائدة، والطرق المتبعة لإزالتها، والأمور المتوقعة قبل العملية وبعدها؟. بالتأكيد، إن التهاب الزائدة يكون بانسدادها بمادة برازية، أو أي شيء آخر، ويحدث ذلك بسرعة مع إنذار خلال فترة من 6 الى 12 ساعة، وتكون الأعراض غالباً ألماً في البطن، حيث يبدأ المريض بانزعاج غير واضح حول السرة، ومع مرور الوقت يزداد الألم متمركزاً في أسفل الجهة اليمنى للبطن، التي تكون متيبسة ومؤلمة عند ضغط الطبيب عليها لفحصها، ويترافق مع هذا الألم شعور بالغثيان، والتقيؤ، وارتفاع بسيط في درجة الحرارة.

استعدادات ضرورية

معظم عمليات استئصال الزائدة يجري دائماً كجراحة طارئة، وإضافة إلى فحوصات التنويم الاعتيادية، تتضمن الاستعدادات للعملية صورة دم كامل، واختبار تجلط الدم، وفحصاً للبول، وأشعة الصدر، والتحضير للعملية، ولإجراء العملية يتطلب إتمام أسئلة معينة مثل: كم مضى من الوقت على آخر وجبة تناولها المريض باعتبار الحالة طارئة؟.

تلك الإجراءات تستغرق في العادة حوالي ساعة من الوقت، ويمكن للجراح اليوم أن يجري استئصالاً للزائدة بطريقة ما، تعرف بالعملية المفتوحة، أو من خلال عملية المنظار، وفي العملية المفتوحة يقوم الجراح في الحالة بعمل شق صغير بطول 4 5 سم عبر الجلد.

المكان الأول

كثير من الإجراءات التشخيصية وحتى العلاجية، تُجرى في نطاق العيادة الخاصة بالجراح العام، مثل إجراءات الجراحة الصغرى، والعناية بالجرح بعد العمل الجراحي، كما تلعب العيادة الخاصة دوراً كبيراً في العلاقة بين الطبيب والمريض، حيث تشكل المكان الأول الذي يلجأ إليه المريض في الحالات غير الإسعافية.