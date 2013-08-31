11 معلمة «تربية خاصة» مواطنة ينتظرن التعيين

اشتكت إحدى عشرة معلمة مواطنة مختصات في التربية الخاصة، عرقلة أوراق تعيينهن منذ عامين، بعد أن قدمن الاختبارات الشفهية والتحريرية التي تجريها وزارة التربية والتعليم قبيل أي تعيينات تتم سنويا، مطالبات معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم البت في شكواهن، خصوصا وأنهن قد أقبلن على هذا التخصص بدعوى من الوزارة، التي أرادت أن تملأ الفراغ في الميدان، كما وأنها تعمل حاليا على مشروع الموهبة والدمج، وأن القيادة الرشيدة للدولة تولي اهتماما كبيرا بهذه الفئات وتدعو دائما إلى الاهتمام بعمليات الدمج.

وأوضحن أنهن معولات على هذه الوظائف نظرا لرفض أولياء أمورهن العمل في مراكز خاصة. منوهات إلى ندرة تخصصهن وكثرة الطلب عليه لذلك أقبلن على الالتحاق به في الجامعات وعانن ليصبحن متخصصات فيه، وأقدمن على التقديم للعمل كمعلمات في وزارة التربية بعدما وجدن إعلانا يفيد بذلك في إحدى الصحف المحلية، ولكن ادارة الموارد البشرية في الوزارة لم تفدهن بأسباب تعرقل تعيناتهن.

معاناة متصلة

وقالت المعلمة ( أ .غ) من رأس الخيمة إنها تعاني منذ عامين التواصل مع الوزارة وخاصة ادارة الموارد البشرية لمعرفة أسباب عرقلة أوراقها، وعدم الرد لا بالرفض أو القبول نظرا لحاجة الميدان التي نشعر بها ونحن جالسين في منازلنا- على حد وصفها.

وتوضح المعلمة ( ن. ع) أنه وبمعدل مرة أسبوعيا تستأجر معلمات التربية الخاصة في رأس الخيمة والفجيرة حافلة صغيرة لتقلهم من وإلى الوزارة حتى يقابلن مسؤولا يجاوب على أسئلتهن ويلمس مشكلاتهن، وذكرت المعلمة ( م. ا) أن هناك العديد من خريجات هذا التخصص يبحثن عن اماكن في المدارس، وأنهن تواصلن مع المناطق التعليمية المعنية وأكدت لهن أن عمليات التعيين تتم عن طريق الوزارة، وعندما توجهنا للوزارة وخاصة ادارة الموارد البشرية لم تجبنا على أي استفسار بشأن عمليات التعيينات، وكانت الحجة الدائمة عدم وجود درجات وظيفيه تشملهن.

الوزارة توضح

وبدورها كشفت الوكيل المساعد لقطاع العمليات التربوية فوزية حسن غريب، لـ"البيان" عن احتياجات وزارة التربية والتعليم لمعلمي التربية الخاصة والموهبة لهذا العام والبالغ عددهم 200 معلمة ، وذلك لتوفير معلمة في كل روضة من الرياض وتوفير 2 من معلمي التربية الخاصة في كل مدرسة من مدارس الحلقة الاولى من (1-5)، وتوفير معلم تربية خاصة في مدارس الحلقة الثانية، بالإضافة إلى توفير معلم تربية خاصة في كل مرحله ثانوية.

وأوضحت أنها رفعت حاجة معلمي التربية الخاصة والموهوبين إلى ادارة الموارد البشرية لتوفير احتياجات ادارة التربية الخاصة لعام 2013-2014، على أن يتم تعديلات الاحتياجات السنوات المقبلة حسب خطط الدمج والموهبة لكونها خطط فعالة، مفيدة بأن عدد معلمي مدارس الدمج 205 معلمين ومعلمات في الميدان حاليا يخدمون 268 مدرسة دمج، حيث بلغ عدد معلمي غير مدارس الدمج والتي بها حالات دمج 123 معلما ومعلمة في 152 مدرسة بالتالي عدد معلمي التربية الخاصة في جميع المدارس 328 معلما ومعلمة.

وأبانت غريب عن تطبيق 80 مدرسة حكومية في الدولة برامج دمج الطلبة المعاقين في النظام التعليمي العام الدراسي المقبل، وليصبح عدد المدارس التى تطبق الدمج 348 مدرسة بإجمالي 82% من عدد المدارس المتواجدة في الدولة مشيرة إلى أن المدارس التي ستطبق الدمج في العام الدراسي المقبل ستضم 157 طالبا وطالبة من إعاقات مختلفة، بواقع 46 في دبي، و17 في الفجيرة، 38 في الشارقة، و13 في مكتب الشارقة والشرقية، و23 في رأس الخيمة ، و15 في عجمان و5 في أم القيوين.