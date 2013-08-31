«ميدلسكس» دبي تحصّن خريجيها بجرعات تنافسية

أقامت جامعة «ميدلسكس» ندوة تثقيفية لخريجي الجامعة، تحت شعار «اكتسب ميزة تنافسية وسط عالم مليء بالتنافس». وجاءت الندوة التي أقيمت في فندق «رافلز» في دبي، وحظيت باستضافة برنامج مستشاري القيادة والتوظيف، بمثابة فرصة للطلبة للتعلم أكثر عن كيفية تنمية مؤهلاتهم الدراسية، وتوظيفها لمرحلة ما بعد التخرج، لتحديد مسار مهنهم المستقبلية. وتعليقاً على الفعالية، قال وسيم حمادة رئيس قسم التسويق في جامعة «ميدلسكس» دبي إن هذه الندوة التثقيفية، تعتبر فرصة للجامعة وطلبتها للتواصل مع المجتمع، وتساعد على طرح عروض فريدة من نوعها خاصة بالدراسات العليا.

مضيفاً: إن الكثير من المهنيين العاملين يسعون إلى تعزيز حياتهم المهنية، لكن غالباً ما يكونون غير متأكدين من الخطوة الأولى، ومن خلال تلك الندوات يمكن أن نزودهم بمعلومات عن أهمية الدراسات العليا من أجل توسيع معارفهم. وبالتوازي مع الاحتفال بالذكرى التاسعة لتأسيس جامعة «ميدلسكس» في دبي، فقد بلغت الجامعة رقماً قياسياً مرموقاً، بتسجيلها 2500 طالب وطالبة يمثلون 90 جنسية، إضافة إلى أكثر من ألفي خريج.

وتعد جامعة «ميدلسكس» في دبي، أول حرم جامعي يقام في الخارج منبثقاً من جامعة «ميدلسكس» الشهيرة في لندن، ويعد الحرم الجامعي الحالي في دبي جزءاً متكاملاً وشبيهاً بالحرم الجامعي في لندن، لاسيما في الإجراءات الصارمة الداخلية والخارجية التي تضمن جودة المنظومة التعليمية.