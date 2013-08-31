دمشق: الأدلة الأمريكية على الهجوم الكيميائي المفترض "كاذبة وبلا دليل"

كتب : أ ف ب الجمعة 30-08-2013 23:06

اعتبرت وزارة الخارجية السورية أن التقرير الذي نشرته واشنطن عن "أدلة" جمعتها الاستخبارات الأمريكية وتثبت استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية بريف دمشق هو مجرد ادعاءات "كاذبة" وتستند إلى "لا دليل".

وقالت الخارجية في بيان تلي عبر التلفزيون الرسمي إن "ما قالت الإدارة الأمريكية إنها ادلة قاطعة (...) إنما هي روايات قديمة نشرها الإرهابيون منذ أكثر من أسبوع بكل ما تحمل من فبركة وكذب وتلفيق"، مؤكدة أن "كل نقاط الاتهام للحكومة السورية هو كذب وعار عن الصحة".

وأضافت أنها "تستغرب فعلا ان دولة عظمى تخدع رأيها العام بهذه الطريقة الساذجة عبر الاستناد إلى "لا دليل" وتستهجن في الوقت نفسه أن تبني

الولايات المتحدة مواقفها فى الحرب والسلم على ما تم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع الانترنت"، معتبرة هذا "محاولات يائسة لاقناع شعوب العالم بعدوان أمريكا المرتقب".

وأكد البيان أن ما ذكره وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن ضحايا الهجوم المفترض (1429 قتيلا بينهم 426 طفلا) هو "أرقام وهمية بالمطلق مصدرها المسلحون في سورية والمعارضة الخارجية"، وأن دليله ليس سوى "صورة الانترنت المفبركة".