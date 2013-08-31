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ميليشيات عراقية تهدد بمهاجمة مصالح أمريكا إذا ضربت سوريا

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ميليشيات عراقية تهدد بمهاجمة مصالح أمريكا إذا ضربت سوريا ميليشيات عراقية تهدد بمهاجمة مصالح أمريكا إذا ضربت سوريا

كتب : رويترز منذ 39 دقيقة

قالت ميليشيا شيعية عراقية أمس، إنها ستهاجم مصالح أمريكية في العراق والمنطقة إذا وجهت واشنطن ضربة عسكرية لسوريا.

وأكد المتحدث باسم جماعة النجباء أن مسلحيها سيستهدفون جميع المصالح والمنشآت الأمريكية في العراق والمنطقة، إذا أصرت الولايات المتحدة على مهاجمة سوريا.

وتضم جماعة النجباء تحت مظلتها مسلحين عراقيين شيعة عبروا إلى سوريا للقتال في صفوف قوات الرئيس بشار الأسد، ومقاتلين من ميليشيات عصائب الحق وكتائب حزب الله، إلى جانب ميليشيات جيش المهدي المناوئة للولايات المتحدة والتابعة لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، التي تفكك معظمها بعد هزيمتها على يد القوات العراقية والأمريكية عام 2008.

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