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اللبن يهدئ أعصاب المرأة الحامل

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اللبن يهدئ أعصاب المرأة الحامل اللبن يهدئ أعصاب المرأة الحامل

تعد وجبة الإفطار من الأمور الهامة والضرورية لصحة المرأة، والتى ينبغى أن تقبل عليها يوميا وخصوصا فى فترة الحمل، التى تحتاج فيها المرأة لمزيد من التغذية، حتى تقدر أن تواجه المتاعب المختلفة للحمل، فتناول وجبة الإفطار الغنية بالألياف يقى المرأة من الإسهال المحتمل التعرض له، كما يوضح دكتور جورج يواقيم، استشارى أمراض النساء والتوليد، قائلا لابد من تناول الوجبات الصغيرة التى لا تعتمد على المخللات لأنها تزيد من الحرقة، ولابد من الابتعاد عن مجموعة من العناصر كالمواد الكحولية واللحوم التى لم تطه جيدا لأنها تؤثر على المعدة وتسبب تقلصات بالمعدة وفى الشهور الأولى للحمل لابد من تناول الحبوب التى تحتوى على حمض الفوليك لأنه لا يضر الجنين وفى نفس الوقت يساهم فى حمايته من التشوهات المحتمل أن يتعرض لها.

ويتابع يواقيم حاولى الابتعاد عن الأطعمة التى تحتوى على التوابل حتى لا تسبب حرقة فى المعدة لذا يمكن أن يساهم اللبن فى تهدئة المعدة مع ضرورة الإكثار من شرب السوائل وخاصة المياه لأنه يمنع الجلد من الجفاف بجانب تناول مشروب النعناع لأنه يهدىء الأعصاب ويمنع المشاكل التى قد تتعرضين لها بسبب عسر الهضم.
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