أسنانك أثناء الحمل أكثر تعرضا للبكتيريا

تسأل قارئة أشعر بألم شديد فى الأسنان يوميا، منذ أن أصبحت حاملا فهل هذا الأمر طبيعى، أم أننى أعانى من مرض ما.

يتأثر جسم المرأة الحامل بعدد من التغيرات الجسدية، وكثيرا من السيدات يشتكين من ظهور وجع مستمر للأسنان، قد لا تستطيع التخلص منه وهذا يرجع إلى عدة أمور يوضحها دكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد، قائلا تتعرض المرأة الحامل لعدد من العوامل والتأثيرات التى من شأنها أن تؤثر على أسنانها، ومن تلك التأثيرات قد يحدث أثناء الحمل ترسبات مواد حمضية، مما يزيد من ألمها ويعرضها وقد يحدث للمرأة التهاب لثة حملى، وفى ذلك الوقت لابد من الاهتمام بتنظيفها عقب كل وجبة حتى لا تتعرض المرأة لفقدان أسنانها وقد تحدث التهابات حول السن نفسها مما يضغط على السن، ويشعر المرأة ببعض الصداع برأسها ويجعلها غير قادرة على التعامل مع أسنانها لذا لابد من زيارة طبيب الأسنان حتى يتمكن من إجراء التنظيف للأسنان مع الاهتمام بالتغذية قدر الإمكان حتى تستطيعى إمداد الجسم بالكالسيوم الهام للجنين مع الإكثار من شرب السوائل وتقليل السكريات قدر الإمكان فالأسنان فى تلك الفترة تصبح أكثر حساسية للفطريات وقد تزداد تلقائيا نسبة البكتيريا وقد تنتقل للجنين لذا يوصى خبراء الأسنان بضرورة العناية بالفم فى تلك الفترة الحرجة.