اشتباكات بين الأهالي والإخوان بميدان باب الحرس وكفر البطيخ في دمياط

كتب : سهاد الخضري الجمعة 30-08-2013 21:56

انطلقت مسيرة بالدرجات النارية بميدان باب الحرس رافعين صورا للرئيس المعزول محمد مرسي ولافتات منددة بحكم العسكر، بحسب وصفهم، مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة، ما دفع الأهالي إلى الاشتباك معهم بالأيدي والشوم وملاحقتهم مانعين إياهم من استكمال مسيرتهم.

كما وقعت اشتباكات بين أهالي مدينة كفر البطيخ وتحديدا بمحيط مسجد راشد بشارع الثلاثيني وأنصار الرئيس المعزول بعد هتافات مناهضة للشرطة والجيش.

وكانت مسيرة لأنصار مرسي انطلقت من مسجد الثلاثيني بكفر البطيخ بعد صلاة العشاء، وردد المتظاهرون هتافات منها "يسقط حكم العسكر.. الداخلية بلطجية.. ضحكو عليكم وقالوا إرهاب واحنا جيران الباب في الباب".