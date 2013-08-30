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مسيرة حاشدة بالبدرشين في الجيزة لتأييد قرارات "السيسي"

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مسيرة حاشدة بالبدرشين في الجيزة لتأييد قرارات "السيسي" مسيرة حاشدة بالبدرشين في الجيزة لتأييد قرارات "السيسي"

كتب : توفيق شعبان الجمعة 30-08-2013 22:42

نظم المئات من أهالي مدينة البدرشين، التابعة لمحافظة الجيزة، مسيرة حاشدة طافت شوارع المدينة تأييدا لقرارات الفريق أول عبدالفتاح ، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، مرددين هتافات عديدة منها: "بالطول بالعرض هنجيب الإخوان الأرض"، "يلا يا سيسي خد قرارك كل الشعب في انتظارك"، رافعين الأعلام المصرية وصورة الفريق أول السيسي.

وطالب المتظاهرون، خلال المسيرة، نزول أهالي البدرشين للمشاركة في مسيرة دعم قرارات "السيسي" في محاربة الإرهاب والالتفاف حول الجيش المصري، وأطلق المتظاهرون الألعاب النارية في الهواء.

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