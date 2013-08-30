رسميا - موناكو يضم كوندجوبيا من سيفيليا

أعلن نادي موناكو عن ضمه للفرنسي الشاب جيفري كوندجوبيا لاعب وسط سيفيليا الإسباني ومنتخب شباب فرنسا الفائز بكأس العالم تحت 20 عاما مؤخرا.

وكان كوندجوبيا قد ارتبط بالانتقال للعديد من الأندية مثل أرسنال وريال مدريد بعد المستوى الرائع الذي قدمه مع منتخب شباب فرنسا قبل أن يقرر العودة لبلاده مع موناكو.

ولم يعلن موناكو عن قيمة الصفقة والتي من المتوقع أن تصل إلى 20 مليون يورو وهو الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع سيفيليا.

يذكر أن كوندجوبيا - 20 عاما - قد انتقل إلى سيفيليا الصيف الماضي فقط قادما من لينز الفرنسي.