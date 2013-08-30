وزير الداخلية مع خيري رمضان على CBC غدا

كتب : فاطمة النشابي الجمعة 30-08-2013 22:52

في أول حوار تليفزيوني بعد ثورة 30 يونيو، يحل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ضيفا على الإعلامي خيري رمضان في برنامج "هنا العاصمة" في التاسعة من مساء الغد على قناة CBC، في حوار خاص يكشف فيه أسرار اللحظات الصعبة قبل إسقاط نظام الإخوان، ويوضح هل استعملت الشرطة القوة المفرطة في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، ومن نفذ مذبحتي رفح الأولى والثانية، وكذلك حقيقة الوضع الأمني في كرداسة والمنيا، كما يجيب على أسئلة "هل عاد جهاز أمن الدولة لمراقبة السياسيين؟ وهل هرب البلتاجي والعريان إلى خارج مصر؟".