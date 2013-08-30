بالصور| شاكيرا وابنها "ميلان" يحتفلان مع "بيكيه" بكأس السوبر الإسباني

كتب : محمد عاشور الجمعة 30-08-2013 21:09

احتفلت المطربة الكولمبيبة شاكيرا وابنها ميلان، مع والده جيرارد بيكه، مدافع برشلونة، بفوز الفريق ببطولة كأس السوبر الإسباني على ملعب "كامب نو".

وظهر "ميلان" مرتديا قميص برشلونة، بجوار الكأس على أرضية الملعب، كما ظهرت شاكيرا في صورة عائلية مع صديقها بيكيه، وطفلهما بجوار الكأس.

كان برشلونة تقابل مع أتليتكو مدريد في نهائي البطولة، وتعادلا إيجابيا في مباراة الذهاب، ثم تعادلا سلبيا في الإياب على ملعب "كامب نو"، ما منح الفريق الكتالوني اللقب الرابع للسوبر الإسباني في السنوات الخمس الأخيرة.