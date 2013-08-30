أولاند وأوباما يطالبان بإدانة قوية لإستخدام الكيماوى بسوريا

بحث الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند مع نظيره الأمريكى باراك أوباما خلال إتصال هاتفى مساء اليوم الجمعة تطورات الأوضاع فى سوريا وإستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الرئيس السورى بشار الأسد خلال هجوم الحادى والعشرين من الشهر الجارى .

وذكر الإليزيه – فى بيان صحفى – أن الرئيسين أكدا على أن المجتمع الدولى لا يمكنه أن يتسامح مع استخدام الأسلحة الكيميائية ، ويجب ان يحاسب النظام السوري ، وإرسال رسالة قوية لإدانة استخدام هذا النوع من الأسلحة .

وأضاف القصر الرئاسى الفرنسى أن فرنسا والولايات المتحدة “الحليفان المقربان والصديقان” اتفقا على مواصلة مشاوراتهما بشأن سوريا وجميع القضايا الأخرى التي تتعلق بالأمن الدولي .

أ ش أ