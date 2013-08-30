"قومى المرأة" يعلن غداً مبادرة لمقاطعة منتجات الدول غير المؤيدة لمصر

قالت سعاد الديب، مقررة فرع القاهرة للمجلس القومى للمرأة، إنه سيتم غداً السبت طرح فكرة المقاطعة الاستهلاكية لمنتجات الدول التى تتخذ موقفاً غير إيجابى من مصر، خلال لقاء أعضاء اﻻتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، وبمشاركة ممثلين عن القومى للمرأة وفرع القاهرة.

وأكدت الديب، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه سيتم صباح الغد إعلان بيان حول الرؤية فى الوقت الحالى للمجلس القومى للمرأة بما يتناسب مع خارطة الطريق التى أعلنتها الدولة، كنوع من التأكيد على الحس الوطنى للنساء وتشجيع صناعتنا الوطنية.

وأشارت الديب إلى أنه عقب اﻻنتهاء من اﻻجتماع وإعلان البيان سيتم لقاء وزير التموين لمناقشة الخطة المقببة للتنفيذ.