العتيبي: انتخابات اتحاد الطلبة فرع الجامعة 15 سبتمبر

آلاء خليفة

أعلن محمد العتيبي نائب رئيس الهيئة التنفيذية في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت لشؤون الفروع ورئيس لجنة الإشراف على انتخابات الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع جامعة الكويت للعام النقابي 2013/2014 أنه وبعد التنسيق مع الهيئة الإدارية لاتحاد الطلبة بفرع الجامعة، فقد تم تحديد يوم الأحد 15 سبتمبر موعدا لإجراء انتخابات فرع الجامعة، مبينا أنه تم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات هذا العام برئاسته وعضوية كل: عبدالله الفقعان نائبا للرئيس، أفنان سهيل الصالح مسؤولة لجان الطالبات، خليفة حامد الياقوت، متعب بارح العنزي.

وأضاف أنه تقرر فتح باب الترشح للقوائم الراغبة في خوض غمار المنافسة في مقر الهيئة التنفيذية في مبنى 20 خ بكلية الهندسة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1/9/2013 بدءا من الساعة الخامسة عصرا حتى الساعة التاسعة مساء على أن يستمر فتح باب الترشيح والانسحاب حتى يوم الأربعاء الموافق 11/9/2013 وعلى أن يتم عقد الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 13/9/2013، موضحا أنه بحسب اللوائح النقابية ودستور الاتحاد يحق لكل قائمة ترشيح عدد 15 طالبا وطالبة في انتخابات فرع الجامعة على مقاعد الهيئة الإدارية.

وأكد العتيبي أن الهيئة التنفيذية تبذل كل طاقتها من أجل الخروج بهذا العرس الديموقراطي بالمستوى التنظيمي اللائق والذي لن يقل عن الانتخابات الماضية التي سارت بسلاسة دون أي معوقات بشهادة الجميع وشاهد الرأي العام عبر أجهزة الإعلام والصحافة يوم الانتخابات منذ لحظة فتح الصناديق حتى إغلاقها ثم الفرز حتى إعلان آخر نتيجة ولم يتم تسجيل أي ملاحظة من قبل مندوبي القوائم المتنافسة.

ولفت إلى أن الهيئة التنفيذية مستمرة في تنفيذ سياسة الباب المفتوح مع الجميع كونها من الأعمدة الرئيسية لنجاح الانتخابات وبما يتوافق مع دستور الاتحاد واللوائح النقابية ولا يخالف الأعراف الطلابية متوقعا أن يكون الإقبال على الاقتراع كبيرا نظرا لزيادة الأعداد المقبولة من الطلبة المستجدين وهو ما يتطلب جهدا إضافيا من لجنة الإشراف وتعاونا أكبر من القوائم المشاركة لإظهار الوجه المشرق للوعي النقابي والديموقراطية والمنافسة الشريفة.